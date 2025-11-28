Ричмонд
Рустам Минниханов рассказал, что книга о татарской кухне получила премию в Эр-Рияде

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал о мировом триумфе татарской кухни в Эр-Рияде. Соответствующие пост и видео он выложил в своем канале МАХ.

Источник: ИА Татар-информ

«Наши треугольники — самая вкусная еда в мире! Наша книга “Земля, душа и кровь татар” стала лучшей кулинарной книгой мира и получила премию Gourmand Awards на международной церемонии в Эр-Рияде!

Приезжайте в Татарстан! У нас вкусно", — написал Минниханов на татарском.

