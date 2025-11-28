Рустам Минниханов рассказал, что книга о татарской кухне получила премию в Эр-Рияде

«Наши треугольники — самая вкусная еда в мире! Наша книга “Земля, душа и кровь татар” стала лучшей кулинарной книгой мира и получила премию Gourmand Awards на международной церемонии в Эр-Рияде!
Приезжайте в Татарстан! У нас вкусно", — написал Минниханов на татарском.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше