Что грозит за отказ впустить полицейских в квартиру

Несмотря на конституционное право на неприкосновенность жилья, отказ впустить полицию может обернуться штрафом, арестом или даже уголовным делом. Юрист объяснил, когда правоохранители вправе войти в квартиру без согласия жильца и как себя правильно вести у двери.
Отказ пустить полицию в квартиру может обернуться арестом до 15 суток или уголовным делом. Об этом рассказал юрист Ярослав Остапенко.
Несмотря на конституционное право на неприкосновенность жилья, закон позволяет полиции входить без разрешения в ряде случаев: для спасения людей, задержания преступников, обыска или, к примеру, при пожаре. Наказание грозит тем, кто не открывает дверь, если у сотрудников есть законный повод для визита и они его объяснили, уточнил эксперт.
Он пояснил, что за простое неповиновение обычно грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы от 40 до 120 часов. Если же человек ведет себя агрессивно, угрожает или оскорбляет полицейских, это уже уголовная статья.
Гражданин имеет право, не открывая дверь, попросить предъявить удостоверения и документы в глазок или на камеру домофона, проверить адрес в постановлении. Если адрес указан неверно, проводить обыск в этой квартире нельзя, добавил юрист в интервью «Абзацу».