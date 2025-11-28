Что грозит за отказ впустить полицейских в квартиру

Он пояснил, что за простое неповиновение обычно грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы от 40 до 120 часов. Если же человек ведет себя агрессивно, угрожает или оскорбляет полицейских, это уже уголовная статья.