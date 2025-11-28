В Красноярском крае растёт число коррупционных преступлений

В Красноярске на базе СФУ проходит IX Сибирский антикоррупционный форум. Его главной темой стали ключевые стратегии обеспечения противодействия коррупции.
От имени губернатора Красноярского края участников и гостей форума приветствовал первый замгубернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.
На форуме прокурор Красноярского края Роман Тютюник рассказал о статистике коррупционных преступлений в 2025 году в регионе.
Так, стоимость коррупционного имущества, обращённого в доход государства — более 38,4 млн руб. При этом в прошлом году эта цифра была 24,3 млн руб.
Всего зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, что на треть больше, чем в 2024 году. Известно, что более 37% приходится на коммерческие организации, 13,4% — на органы правоохраны и 8,4% — на органы исполнительной власти.
Кроме того, суды по искам прокуроров обратили в доход государства 1,5 трлн руб., полученные от коррупционных преступлений.
Также Тютюник отметил, что коррупционные схемы становятся всё изощреннее.
Отметим, что Сибирский антикоррупционный форум является крупнейшей за Уралом площадкой для обсуждения острых вопросов борьбы с коррупцией.