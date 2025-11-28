В Первоуральске прошел фестиваль «Волонтерство в социокультурной сфере»

«Если пять лет назад в сфере культуры насчитывалось чуть более 5 тысяч добровольцев, то теперь их уже более 28 тысяч. Людей не надо уговаривать вступать в волонтерское движение. У них есть реальный интерес к этой деятельности. Это часть нашего уральского менталитета. Мы не можем оставаться в стороне. И прошедший фестиваль в очередной раз подтвердил, что у волонтерского движения в регионе — большое будущее», — отметила заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.