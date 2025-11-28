В Первоуральске прошел фестиваль «Волонтерство в социокультурной сфере»

Региональный фестиваль «Волонтерство в социокультурной сфере» объединил 265 участников из 56 муниципальных образований Свердловской области. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроекта «Семья», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
На площадке областного инновационного культурного центра в этом году встретились региональные координаторы всероссийских общественных движений, руководители творческих инклюзивных лабораторий, представители некоммерческого сектора, волонтерских центров и активисты, занимающиеся сохранением объектов культурного наследия.
«Если пять лет назад в сфере культуры насчитывалось чуть более 5 тысяч добровольцев, то теперь их уже более 28 тысяч. Людей не надо уговаривать вступать в волонтерское движение. У них есть реальный интерес к этой деятельности. Это часть нашего уральского менталитета. Мы не можем оставаться в стороне. И прошедший фестиваль в очередной раз подтвердил, что у волонтерского движения в регионе — большое будущее», — отметила заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.
Одним из центральных событий фестиваля стало награждение победителей конкурса «Добро и воля». В этом году в нем приняли участие свыше 180 волонтеров, волонтерских объединений и НКО. Победителей определили в нескольких номинациях: «Волонтерство в сфере культуры», «Социальное волонтерство», «Медиаволонтерство», «Событийное волонтерство», «Серебряное волонтерство», «Руководитель волонтерского объединения» и других.
В рамках деловой программы работали шесть тематических секций, посвященных развитию культурного добровольчества, патриотическому воспитанию молодежи, поддержке социальных инициатив, использованию медиа и искусственного интеллекта в волонтерской деятельности, а также вопросам инклюзивного и музейного волонтерства. География фестиваля существенно расширилась — в качестве спикеров выступили специалисты из Свердловской, Челябинской, Тульской областей, также из Самары, Перми, Тюмени, Иркутска, Курска и Петрозаводска.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.