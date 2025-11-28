В Дагестане задержан депутат Народного собрания Алиев по делу о взятках

По данным Следственного комитета, в 2023 году Алиев создал организованную преступную группу, в которую вошли его подчиненные, для систематического получения взяток за принятие незаконных решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. «Общая сумма полученных взяток составила не менее 12 млн рублей. За денежное вознаграждение Алиевым организовано принятие более 5 000 незаконных решений о назначении таких пособий», — говорится в сообщении.