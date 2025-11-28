Власти Екатеринбурга заявили о необходимости повышения тарифов ЖКУ

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко выступил на форуме «Города России» с критикой текущей системы формирования тарифов на коммунальные услуги. По его словам, существующие расценки определяются политическими, а не экономическими факторами, что приводит к негативным последствиям для городской инфраструктуры.
— Справедливые тарифы должны покрывать реальные затраты на производство услуг. Это даст возможность модернизировать системы теплоснабжения и водопровода, заменять старые трубы и предотвращать аварии, — уточнил чиновник.
Из-за недостаточного финансирования коммунальные компании не могут проводить необходимый объем работ. В 2024 году в Екатеринбурге заменили только 87 километров сетей, хотя раньше обновляли почти вдвое больше. Гейко связывает это с ростом цен на материалы и нехваткой рабочих.
Екатеринбург уже перешел в особую ценовую зону, что позволяет устанавливать цены на тепло выше федеральных ограничений. Власти надеются на поддержку федерального центра, несмотря на возможное недовольство жителей.