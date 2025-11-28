Власти Екатеринбурга заявили о необходимости повышения тарифов ЖКУ

Из-за недостаточного финансирования коммунальные компании не могут проводить необходимый объем работ. В 2024 году в Екатеринбурге заменили только 87 километров сетей, хотя раньше обновляли почти вдвое больше. Гейко связывает это с ростом цен на материалы и нехваткой рабочих.