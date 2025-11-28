Ричмонд
В Октябрьском районе Красноярска начали устанавливать новогоднюю елку

Праздничное открытие ледового городка состоится 23 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Красноярска начали устанавливать новогоднюю елку. Как сообщила местная администрация, праздничное дерево и ледовый городок по традиции появятся в сквере Серебряный (улица Высотная, 15).

Рабочие уже монтируют основание елки. Торжественное открытие состоится 23 декабря в 18:00. В этот вечер горожан ждёт концертная программа от Культурного центра на Высотной с интерактивными конкурсами.

Ранее мы писали, что в Красноярске лейтмотивом празднования Нового года станут русские народные традиции и промыслы. В основе оформления городского пространства — кружево, гжель и дымковская игрушка. Основными цветами праздника станут красный и бежевый.