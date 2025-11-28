В Хабаровске пройдет благотворительная ярмарка для нуждающихся семей

Торжественное открытие ярмарки запланировано на 6 декабря в 12:00 по адресу: ул. Ленинградская, 28. Работать выставка будет ежедневно с 9:00 до 20:00. По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет по электронной почте oporakhv@mail.ru. Мероприятие станет не только возможностью приобрести эксклюзивные подарки, но и важной социальной акцией помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации.