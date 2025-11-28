В Хабаровске пройдет благотворительная ярмарка для нуждающихся семей

С 5 по 7 декабря в хабаровском торговом центре «Экодом» состоится восьмая благотворительная ярмарка «Сделано мамой — сделано в России». Лучшие мастерицы и рукодельницы города представят свои творческие работы, а все вырученные средства будут направлены на поддержку нуждающихся семей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Организатором мероприятия традиционно выступает Комитет по развитию женского предпринимательства Хабаровского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке краевого правительства. Посетители смогут приобрести уникальные hand-made изделия: свечи, украшения, предметы декора, вязаные вещи и оригинальные подарки к Новому году. На площадке также будут установлены специальные копилки для добровольных пожертвований.
Торжественное открытие ярмарки запланировано на 6 декабря в 12:00 по адресу: ул. Ленинградская, 28. Работать выставка будет ежедневно с 9:00 до 20:00. По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет по электронной почте oporakhv@mail.ru. Мероприятие станет не только возможностью приобрести эксклюзивные подарки, но и важной социальной акцией помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации.