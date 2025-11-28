Итоги дальневосточной лососёвой путины-2025 подвели в Хабаровске

В краевой столице прошло заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Участники заседания подвели итоги лососевой путины-2025 и обсудили организацию минтаевой путины в следующем году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Росрыболовство.
Илья Шестаков отметил, что Россия сохраняет мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей. Основным регионом добычи тихоокеанских лососей остается Камчатка, на втором месте — Хабаровский край. В этом году вылов превысил первоначальный прогноз: российские рыбаки добыли 335,5 тыс. тонн — на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году.
Участники заседания обсудили организацию охотоморской минтаевой путины 2026 года. Общий допустимый улов минтая в Охотском море на следующий год составляет около 1,1 млн тонн. Промысловый запас сохраняется на уровне не ниже среднего.
Ученые отмечают и восстановление запасов сайры: появляются устойчивые скопления этой рыбы в районе Северных и Средних Курил. В ближайшие годы прогнозируют возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России.
— К промыслу сайры нужно готовиться. Сейчас на ее добычу готовы выходить три судна, если объемы будут нарастать, будем прорабатывать этот вопрос с рыбаками, — заявил Илья Шестаков.
Ожидают также возобновление добычи сардины иваси в прежних объемах в течение ближайших лет.