Итоги дальневосточной лососёвой путины-2025 подвели в Хабаровске

Илья Шестаков отметил, что Россия сохраняет мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей. Основным регионом добычи тихоокеанских лососей остается Камчатка, на втором месте — Хабаровский край. В этом году вылов превысил первоначальный прогноз: российские рыбаки добыли 335,5 тыс. тонн — на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году.