До конца года в Красноярске снесут пять самовольных построек

Речь идет о строениях на улицах Глинки, Тимошенкова и Волжской, а также на проездах Связистов и Заводском. Все они возведены без разрешительной документации. Работы выполнит подрядчик управления капитального строительства города.
К демонтажу подлежат автосервис, гараж, автомойка, капитальное здание и объект незавершённого строительства. Как сообщили в департаменте градостроительства, самовольные постройки были выявлены в период с 2020 по 2024 год. Владельцы попытались доказать законность объектов, однако суды их позицию не поддержали.
Так, на улице Волжской предприниматель утверждал, что автомойка является временным сооружением, а на улице Глинки без разрешения несколько лет назад построили автосервис. Затраты бюджета на демонтаж будут взысканы с пользователей в судебном порядке.
Самовольные строения выявляют специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений и Службы строительного надзора региона. Поводом для проверок чаще становятся обращения граждан и внеплановые инспекции.
Заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов отметил, что большинство таких объектов удается демонтировать только по решению суда. Он добавил, что в ближайшее время также начнётся работа ещё по десятку спорных строений, в том числе по объекту на улице Парковой, где при разрешённом двухэтажном магазине собственник начал возводить третий этаж.
Всего в 2025 году управлением капитального строительства запланирован снос 14 самовольных объектов. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 9,7 млн рублей.
О незаконных постройках жители могут сообщить через виртуальную приёмную или в системе ГИС ЖКХ в адрес Стройнадзора.