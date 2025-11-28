До конца года в Красноярске снесут пять самовольных построек

Заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов отметил, что большинство таких объектов удается демонтировать только по решению суда. Он добавил, что в ближайшее время также начнётся работа ещё по десятку спорных строений, в том числе по объекту на улице Парковой, где при разрешённом двухэтажном магазине собственник начал возводить третий этаж.