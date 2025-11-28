Ричмонд
В Красноярск «прилетела» новая партия попугаев из Киргизии — 840 голов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в аэропорту Красноярска специалисты Управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз партии 840 декоративных птиц, попугаев породы: волнистые, кореллы, ожереловые, неразлучники.

Источник: Соцсети

Пернатых доставили из киргизского села Кашкар-Кыштак. Груз предназначен индивидуальному предпринимателю.

Сейчас птицы на карантине.

Всего с начала года из Красноярск в Киргизию доставили 17 партий попугаев — 12,6 тысяч голов, сообщают в Управлении.