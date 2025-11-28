В Санкт-Петербурге состоится первенство по шашкам

Первенство Санкт-Петербурга по шашкам пройдет с 29 ноября по 5 декабря. Это событие соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.
Турнир состоится в спортивной школе олимпийского резерва по шахматам и шашкам по адресу: улица Большая Конюшенная, дом 25. Участниками соревнований станут юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 14 лет и до 11 лет, а также мальчики и девочки до 9 лет. Они будут состязаться в двух дисциплинах: «Русские шашки — быстрая игра», «Стоклеточные шашки — быстрая игра». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 250 человек.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.