Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Один из призывников рассказал, что видел рэпера Macan (Андрея Косолапова) внутри сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в пятницу.
Как передавал корреспондент РИА Новости, с раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также с 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan, однако среди призывников его не оказалось.
«Он сел, заполнил документы. Его быстро провели дальше, никакого особенного отношения к нему я не увидел. Сам Андрей был, так сказать, и не рад, и не разочарован. С ним было два человека, по-моему, — двое мужчин», — рассказал один из призывников журналистам.
Очевидец не уточнил, с какого входа Macan зашел в сборный пункт, так как они пересеклись уже внутри.
«Мы зашли прямо, а слева была еще одна дверь, из которой уже зашел сам Андрей. Это было примерно 20−30 минут назад, совсем недавно прибыл», — добавил он.
По словам призывника, появление рэпера не вызвало лишнего шума.
«Он зашел, на всех посмотрел, взглядом со всеми поздоровался и так же быстро ушел. Подошел, дал документы, его проверили, и он пошел дальше», — отметил призывник.
Macan в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что будет служить в армии. Утром 15 октября журналисты ждали его около сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, однако он там не появился. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.