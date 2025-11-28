Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте

«Он сел, заполнил документы. Его быстро провели дальше, никакого особенного отношения к нему я не увидел. Сам Андрей был, так сказать, и не рад, и не разочарован. С ним было два человека, по-моему, — двое мужчин», — рассказал один из призывников журналистам.