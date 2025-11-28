Лучших педагогов-наставников выбрали в Хабаровском крае

Всего в Хабаровском крае работают 1358 опытных наставников, помогающих молодым специалистам адаптироваться в профессии. Для поддержки этого направления введены специальные квалификационные категории «педагог-методист» и «педагог-наставник» с дополнительными выплатами в размере 30% и 20% соответственно. В регионе успешно реализуется проект «Наставник учителя будущего», в рамках которого создано 570 пар «учитель-студент».