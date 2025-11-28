Лучших педагогов-наставников выбрали в Хабаровском крае

В Хабаровске состоялся VI региональный форум наставников «Трансформация наставничества: новые идеи для нового времени», направленный на развитие системы поддержки молодых педагогов. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В торжественном открытии форума принял участие вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, который лично вручил награды победителям конкурса «Формула наставничества». Абсолютным победителем стала учитель-дефектолог школы-интерната № 3 Юлия Лангеланд. Звание лучшей наставнической пары получили педагоги из комсомольской школы № 24 Елена Червеняк и Василина Аникина. В номинации «Наставник года» победила педагог из Вяземского района Елена Лесняк.
Всего в Хабаровском крае работают 1358 опытных наставников, помогающих молодым специалистам адаптироваться в профессии. Для поддержки этого направления введены специальные квалификационные категории «педагог-методист» и «педагог-наставник» с дополнительными выплатами в размере 30% и 20% соответственно. В регионе успешно реализуется проект «Наставник учителя будущего», в рамках которого создано 570 пар «учитель-студент».