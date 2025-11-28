Восемь музеев Пермского края завоевали Национальную премию «Корпоративный музей»

В Пермском крае завершился форум VII Национальной премии «Корпоративный музей». На победу в 17 номинациях конкурса претендовали 153 проекта от 75 музеев из 52 городов и населенных пунктов разных регионов — от Москвы и Санкт-Петербурга до республик Коми и Марий Эл.