Восемь музеев Пермского края завоевали Национальную премию «Корпоративный музей»

В Пермском крае завершился форум VII Национальной премии «Корпоративный музей». На победу в 17 номинациях конкурса претендовали 153 проекта от 75 музеев из 52 городов и населенных пунктов разных регионов — от Москвы и Санкт-Петербурга до республик Коми и Марий Эл.
В рамках форума гости посетили корпоративные музеи своих коллег. При поддержке Министерства по туризму Пермского края и «Центра развития туризма» для участников форума состоялись экскурсии в Музей пермской нефти, музей «ОДК-Стар», музей сладостей «Конфектория», выставочный зал Пермской печатной фабрики, а также обзорная экскурсия по Перми.
В результате премию «Корпоративный музей» в разных номинациях завоевали восемь музеев предприятий Пермского края.
Лауреатом в номинации «Лучший корпоративный музей» стал музейно-туристический центр «Конфектория», диплом второй степени получил музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», диплом третьей степени — музей филиала «Азот» АО «ОХК “УРАЛХИМ”.
В номинации «Корпоративная социальная ответственность» лауреатом стал музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий».
Лауреатом в номинации «Развитие территорий» признан Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
В номинации «Просветительские и образовательные проекты» лауреат — музей измерительных приборов ООО «ЭРИС», диплом второй степени — у Музея пермской нефти.
В номинации «Открытие года» диплом второй степени у музея «Конфектория».
В номинации «Музейное мероприятие» диплом второй степени завоевал проект «100 с хвостиком на двоих» музейно-выставочного центра ПАО «Уралкалий».
В номинации «Издательский проект» диплом третьей степени у сборника «Спираль времени», созданного Музеем пермской нефти.
И в номинации «Наша история Победы» в число победителей вошли Выставочный зал Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак», музей АО «Очёрский машиностроительный завод», Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», музей филиала «Азот» АО «ОХК “УРАЛХИМ”.