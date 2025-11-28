В Екатеринбурге прошел фестиваль-конкурс ансамблей народного танца

«В эти выходные более тысячи артистов вновь собрались на фестивале, который посвящен памяти Ольги Николаевны Князевой — блестящего балетмейстера и первого хореографа Уральского народного хора. Коллектив, основанный в 1943 году в Свердловске, является визитной карточкой Среднего Урала. Фестиваль стал не только конкурсной, но и образовательной площадкой. На мастер-классах участники обменялись опытом, а юные артисты брали уроки мастерства у опытных педагогов», — сообщил губернатор.