В Екатеринбурге прошел фестиваль-конкурс ансамблей народного танца

Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей народного танца и вокально-хореографических коллективов на приз Ольги Князевой собрал в Екатеринбурге более тысячи артистов. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроекта «Семья», сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«В эти выходные более тысячи артистов вновь собрались на фестивале, который посвящен памяти Ольги Николаевны Князевой — блестящего балетмейстера и первого хореографа Уральского народного хора. Коллектив, основанный в 1943 году в Свердловске, является визитной карточкой Среднего Урала. Фестиваль стал не только конкурсной, но и образовательной площадкой. На мастер-классах участники обменялись опытом, а юные артисты брали уроки мастерства у опытных педагогов», — сообщил губернатор.
В 2025 году интерес к фестивалю стал рекордным: организаторы получили свыше 90 заявок от коллективов со всей страны. В год 110-летия государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова событие объединило участников из 22 регионов. На сцену вышли 44 коллектива — сильнейшие представители народно-сценического танца, вокально-хореографических программ, дуэтов и сольных исполнителей.
Фестиваль завершился гала-концертом и церемонией награждения, которые прошли в Уральском центре народного искусства. Гран-при и денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей по решению экспертного совета получил ансамбль «Ералаш» из Челябинска.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.