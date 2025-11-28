В Алуште начали реконструкцию канализационной насосной станции

Реконструкция канализационной насосной станции стартовала в Алуште в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
Объект находится на улице Парковой, 2. Это ключевая канализационная станция, которая собирает все стоки из Алушты для переброски на очистные сооружения. Существующая насосная станция уже не справляется с перекачкой поступающих на нее стоков от города.
Специалисты полностью заменят канализационную станцию, в том числе насосное оборудование и электрическую составляющую — силовую часть и шкафы управления. Сейчас ведутся подготовительные работы. Реконструкция обеспечит надежную работу системы водоотведения Алушты. Работы рассчитаны на 2025−2027 годы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.