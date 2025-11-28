Субподрядчик снесет под Омском 1350 деревьев из-за планов по Северному обходу

В документах конкурса указано, что субподрядчику нужно провести вырубку 1350 деревьев разного диаметра в Любинском сельского участкового лесничества. Срок выполнения — с 1 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года. Общий объем вырубленного — 1452 кубометра. Также нужно провести очистку территории от пней и порубочных остатков.