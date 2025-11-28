Субподрядчик снесет под Омском 1350 деревьев из-за планов по Северному обходу

На портале «Ростендер» опубликовали лот для потенциального субподрядчика, который должен вырубить 1350 под Омском в связи с будущим дорожным строительством Северного обхода. Сумма контракта при этом не названа.
Поиск объявило АО «Ханты-Мансийскдорстрой», оно само является подрядчиком АО «Дороги и мосты», которая строит обход.
«Ханты-Мансийскдорстрой» зарегистрирован в 1999 году в Сургуте, специализируется на строительстве дорог. Основным его владельцем предприятия (97% акций) является московская АО «Инвестиционная строительная компания автобан».
В документах конкурса указано, что субподрядчику нужно провести вырубку 1350 деревьев разного диаметра в Любинском сельского участкового лесничества. Срок выполнения — с 1 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года. Общий объем вырубленного — 1452 кубометра. Также нужно провести очистку территории от пней и порубочных остатков.
В описании лота не указали сумму контракта, ее назовут позже. Названы однако неустойки за срыв сроков вырубки или некачественное исполнение. Это сумма от 100 до 500 тыс. рублей.
Ранее мы сообщали, что Северный обход построят на основе золошлаковой смеси от «ТГК-11».