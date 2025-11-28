Найден способ превращения граней алмаза в графит для применения в промышленности

Как поясняет издание, природные алмазы образуются глубоко под землей, примерно на глубинах 100−200 км, при экстремально высоких температурах и давлениях. Искусственный алмаз получают в лабораторных условиях: используется установка с высоким давлением, специальные катализаторы и высокие температуры, а исходным веществом служит чистый углерод. Ученые не нашли существенных различий при сравнении графитизации природных алмазов с плоскими гранями и искусственных алмазов. Однако если рассмотреть природные алмазы с кривыми гранями, то видно, что процесс превращения алмаза в графит идет по всей поверхности кристалла. Во всех случаях образующийся графит имеет ориентационное соответствие с кристаллом алмаза. Ученые заметили, что эта особенность позволяет управлять процессом формирования тонких слоев графена — материала, состоящего из отдельных атомов углерода, соединенных в сетку шестиугольников.