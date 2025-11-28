В Нижегородской области зафиксирован резкий рост случаев «мышиной лихорадки»

Специалисты напоминают, что больной человек не представляет опасности для окружающих — вирус не передается от человека к человеку. Для профилактики заболевания рекомендуется проветривать дачные помещения после зимнего периода, использовать маску и перчатки при уборке, следить за чистотой продуктов и воды, проводить дератизацию участков, препятствовать проникновению грызунов в жилые помещения.