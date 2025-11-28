В Нижегородской области зафиксирован резкий рост случаев «мышиной лихорадки»

Количество случаев заражения геморрагической лихорадкой в Нижегородской области выросло на 8% по сравнению с прошлым годом. По данным Роспотребнадзора, в регионе уже зарегистрировано 338 заболевших.
Особую тревогу вызывает ситуация в Арзамасском районе, где после двухлетнего перерыва зафиксировано четыре новых случая инфекции. По данным администрации города, заражение произошло в населенных пунктах Березовка, Большое Туманово, Котиха и Селякино. Во всех случаях люди заболели во время работы на садово-огородных участках.
Геморрагическая лихорадка — острое инфекционное заболевание, переносчиками которого являются мыши и другие грызуны. Заражение чаще всего происходит через пыль, содержащую частицы испражнений животных. Симптомы включают резкое повышение температуры, сильную слабость, ломоту в суставах и нарушение функции почек.
Специалисты напоминают, что больной человек не представляет опасности для окружающих — вирус не передается от человека к человеку. Для профилактики заболевания рекомендуется проветривать дачные помещения после зимнего периода, использовать маску и перчатки при уборке, следить за чистотой продуктов и воды, проводить дератизацию участков, препятствовать проникновению грызунов в жилые помещения.
