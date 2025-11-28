Водителей Грозного обучили оказанию первой медицинской помощи

Республиканский центр медицины катастроф им. А. А. Кадырова совместно с Народным фронтом по Чеченской Республике и Госавтоинспекцией провел профилактическую акцию для водителей. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Акция была направлена на повышение грамотности водителей в вопросах оказания первой медицинской помощи. Она прошла в оживленных точках дороги, где медики смогли обратиться к большому числу водителей. Автомобилистам раздавали тематические памятки, для них проводили практические мастер-классы. Медики показали, как правильно выполнять сердечно-легочную реанимацию, действовать при потере сознания и оказывать помощь пострадавшему до приезда специалистов.
«Цель мероприятия — чтобы водители овладели базовыми навыками оказания первой медицинской помощи. Водитель всегда в дороге: ДТП, несчастный случай или человеку внезапно стало плохо. Нужно уметь оказать элементарную помощь. Такие акции мы проводим регулярно, и это дает определенный эффект», — отметил директор Республиканского центра медицины катастроф им. А. А. Кадырова Рукман Бартиев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.