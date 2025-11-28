Мост через реку Мацесту в Сочи восстановят до конца года

Восстановление жизненно важного моста через реку Мацесту, который обеспечивает транспортное сообщение между городом и сёлами Измайловка, Семеновка, а также Краевско-Армянское, идет с опережением графика. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
«Прекрасно понимаю, как важен этот путь для нескольких тысяч людей, которые пользуются им ежедневно. Делается все возможное, чтобы обеспечить качественное транспортное сообщение, убрать реверс и полностью исключить новые оползневые процессы на этом участке», — написал Прошунин в своих соцсетях.
Он отметил, что к безопасности и прочности дорог предъявляются особые требования из-за особенностей горного рельефа Сочи. В рамках ремонтных работ в границах моста возводятся капитальные конструкции для надежного укрепления берега и предотвращения дальнейших оползней.
На эти цели Министерство транспорта Краснодарского края направило более 58 миллионов рублей. Подрядчик обещает завершить ремонтные работы до конца текущего года, при условии благоприятной погоды.