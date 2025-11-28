Мост через реку Мацесту в Сочи восстановят до конца года

«Прекрасно понимаю, как важен этот путь для нескольких тысяч людей, которые пользуются им ежедневно. Делается все возможное, чтобы обеспечить качественное транспортное сообщение, убрать реверс и полностью исключить новые оползневые процессы на этом участке», — написал Прошунин в своих соцсетях.