Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти объяснили отключения мобильного интернета в Ростовской области

Перебои с мобильным интернетом в Ростовской области связаны с обеспечением безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Периодические отключения мобильного интернета в Ростовской области напрямую связаны с обеспечением безопасности населения. Об этом сообщили донские власти. В частности, информацию подтвердили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Ранее жителям Дона пояснили, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов. В связи с этим власти просят с пониманием относиться к временным отключениям.

Напомним, еще летом на Дону открыли бесплатные точки Wi-Fi для улучшения мобильной интернет-связи во время перебоев. Узнать, где находятся такие точки, можно сайте геоинформационной системы региона. При переходе на карту (специальная кнопка находится справа, вверху сайта геоинформационной системы) в графе «поиск» нужно задать параметр «Wi-Fi». После этого должны появиться соответствующие метки с адресами. Также на данный момент продолжает стабильно работать проводной интернет.

Кроме этого, часть интернет-сервисов и сайтов теперь работают без ограничений во время перебоев мобильного интернета. В «белые списки» включили популярные соцсети, маркетплейсы и онлайн-магазины, видеосервисы, а также ряд СМИ, в том числе издание «Комсомольская правда».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше