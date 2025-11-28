Власти объяснили отключения мобильного интернета в Ростовской области

Периодические отключения мобильного интернета в Ростовской области напрямую связаны с обеспечением безопасности населения. Об этом сообщили донские власти. В частности, информацию подтвердили в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Ранее жителям Дона пояснили, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов. В связи с этим власти просят с пониманием относиться к временным отключениям.
Напомним, еще летом на Дону открыли бесплатные точки Wi-Fi для улучшения мобильной интернет-связи во время перебоев. Узнать, где находятся такие точки, можно сайте геоинформационной системы региона. При переходе на карту (специальная кнопка находится справа, вверху сайта геоинформационной системы) в графе «поиск» нужно задать параметр «Wi-Fi». После этого должны появиться соответствующие метки с адресами. Также на данный момент продолжает стабильно работать проводной интернет.
Кроме этого, часть интернет-сервисов и сайтов теперь работают без ограничений во время перебоев мобильного интернета. В «белые списки» включили популярные соцсети, маркетплейсы и онлайн-магазины, видеосервисы, а также ряд СМИ, в том числе издание «Комсомольская правда».