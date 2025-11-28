Новый пешеходный переход обустроили на Колокольной улице в Петербурге

К слову, в пресс-службе городского Комитета по транспорту сообщили, что на пересечении проспекта Стачек и Трамвайного проспекта, а также на проспекте Стачек у дома 114, установили новые светофоры. Модернизацию оборудования провели, чтобы ускорить движение трамваев маршрутом № 60.