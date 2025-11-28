Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый пешеходный переход обустроили на Колокольной улице в Петербурге

Это произошло после вмешательства прокуратуры Северной столицы.

Источник: t.me/procspb

На Колокольной улице в Центральном районе обустроили новый пешеходный переход. Это произошло после вмешательства правоохранителей. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

— Переходить дорогу стало безопаснее и удобнее. Петербуржцам теперь не нужно идти до улицы Марата или Владимирского проспекта, что пересечь дорогу, согласно правилам, — отметили в ведомстве.

К слову, в пресс-службе городского Комитета по транспорту сообщили, что на пересечении проспекта Стачек и Трамвайного проспекта, а также на проспекте Стачек у дома 114, установили новые светофоры. Модернизацию оборудования провели, чтобы ускорить движение трамваев маршрутом № 60.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Адмиралтейском районе завершили ремонт Фонарного моста. Специалисты привели в порядок своды, устои, карнизы и фасады.