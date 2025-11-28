Новый пешеходный переход обустроили на Колокольной улице в Петербурге

На Колокольной улице в Центральном районе обустроили новый пешеходный переход. Это произошло после вмешательства правоохранителей. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.
— Переходить дорогу стало безопаснее и удобнее. Петербуржцам теперь не нужно идти до улицы Марата или Владимирского проспекта, что пересечь дорогу, согласно правилам, — отметили в ведомстве.
К слову, в пресс-службе городского Комитета по транспорту сообщили, что на пересечении проспекта Стачек и Трамвайного проспекта, а также на проспекте Стачек у дома 114, установили новые светофоры. Модернизацию оборудования провели, чтобы ускорить движение трамваев маршрутом № 60.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Адмиралтейском районе завершили ремонт Фонарного моста. Специалисты привели в порядок своды, устои, карнизы и фасады.