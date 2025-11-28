После победы над «Металлургом» омский «Авангард» потерял лидера атак и защитника

«Но впереди у нас шестидневная пауза, нечего было форсировать. Пусть он гарантированно восстановится. В следующем матче он точно вернется. Прохоркин серьезно болен, и это неприятная болезнь. Но эта почти неделя, надеюсь, поможет ему восстановиться к ближайшему матчу. И есть надежда, что впервые в сезоне в следующем матче мы выйдем полным здоровым составом», — конкретизировал специалист.