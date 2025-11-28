После победы над «Металлургом» омский «Авангард» потерял лидера атак и защитника

В четверг, 27 ноября, «Авангард» в чемпионате КХЛ победил в гостях «Металлург» 3:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше заявил, что два его хоккеиста перед встречей и во время нее получили травмы.
Защитник Вячеслав Войнов травмировал связку на предматчевой разминке, а нападающий Константин Окулов травмировался уже по ходу матча.
«Окулов получил такое повреждение, которое можно массажами и прочими процедурами нейтрализовать. Он скоро вернется. А Войнов растянул связки в ноге. Это не рецидив, но я надеюсь, он быстро поправится», — рассказал Буше.
Также его спросили о состоянии двух других хоккеистов, которые были внесены в список травмированных до того, защитника Семена Чистякова и форварда Николая Прохоркина.
Тренер объяснил, что уже бы точно заявил в состав Чистякова, если бы шли матчи плей-офф.
«Но впереди у нас шестидневная пауза, нечего было форсировать. Пусть он гарантированно восстановится. В следующем матче он точно вернется. Прохоркин серьезно болен, и это неприятная болезнь. Но эта почти неделя, надеюсь, поможет ему восстановиться к ближайшему матчу. И есть надежда, что впервые в сезоне в следующем матче мы выйдем полным здоровым составом», — конкретизировал специалист.
