В Санкт‑Петербурге прошел международный кинофестиваль студенческих фильмов

Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ» прошел с 10 по 20 ноября в Санкт-Петербурге. Его организовали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
«ПитерКиТ», основанный в 2001 году как конкурс студенческих фильмов, в 2013 году получил международный статус и стал принимать заявки от киношкол со всего мира. В этом году оргкомитет принял 500 заявок, 63 из них поступили от зарубежных участников, среди которых представители Сербии, Испании, Индии, Мексики, Армении и других стран.
По сложившейся традиции фестиваль прошел в два этапа. В первом приняли участие фильмы студентов Санкт‑Петербургского государственного института кино и телевидения. Во второй попали призеры, обладатели специальных дипломов и победители зрительского голосования первого этапа, а также фильмы других отечественных и зарубежных профессиональных киношкол, созданные в течение 2024−2025 годов.
В ходе фестиваля состоялись конкурсы для сценаристов и продюсеров, прошли мастер-классы, творческие встречи с выдающимися кинематографистами и открытое обсуждение фильмов с участием авторов и киноведов. Церемония награждения победителей второго этапа состоялась в киноконцертном зале Санкт‑Петербургского государственного института кино и телевидения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.