В Санкт‑Петербурге прошел международный кинофестиваль студенческих фильмов

«ПитерКиТ», основанный в 2001 году как конкурс студенческих фильмов, в 2013 году получил международный статус и стал принимать заявки от киношкол со всего мира. В этом году оргкомитет принял 500 заявок, 63 из них поступили от зарубежных участников, среди которых представители Сербии, Испании, Индии, Мексики, Армении и других стран.