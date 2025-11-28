Житель Иркутска Сергей Микаев прибыл на космическую станцию на корабле «Союз»

— Экипаж под руководством Героя России Сергея Кудь-Сверчкова проведет на орбите более 240 суток. В планах экспедиции — два выхода в открытый космос. Для бортинженеров Сергея Микаева и американца Кристофера Уильямса этот полет стал первым в карьере, — рассказывают в администрации Иркутска.