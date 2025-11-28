Житель Иркутска Сергей Микаев прибыл на космическую станцию на корабле «Союз»

Космический корабль «Союз МС-28» успешно пристыковался к Международной космической станции. Напомним, на его борту находится житель Иркутска Сергей Микаев. Запуск с космодрома Байконур состоялся 27 ноября в 17:27 по местному времени. Стыковка со станцией прошла в запланированный срок — в 20:34.
— Экипаж под руководством Героя России Сергея Кудь-Сверчкова проведет на орбите более 240 суток. В планах экспедиции — два выхода в открытый космос. Для бортинженеров Сергея Микаева и американца Кристофера Уильямса этот полет стал первым в карьере, — рассказывают в администрации Иркутска.
За стартом ракеты следили многие жители Приангарья. В иркутских школах и детских садах прошли специальные мероприятия. Детям показали презентацию о биографии Сергея Микаева, который окончил местную школу № 4, и рассказали о других космонавтах-земляках. Учащиеся записали для Микаева видеообращения, которые будут переданы на МКС.
