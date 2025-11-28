Погодная аномалия в Татарстане: превзойдет ли этот ноябрь по теплу рекорд 2013 года?

Календарная зима начнется в республике без снега: температура держится на 5−7 градусов выше нормы, пишет ИА «Татар-информ». Этот ноябрь вплотную приблизился к рекорду 2013 года по теплу. Синоптики ответили, почему зима запаздывает и когда ждать устойчивого снежного покрова.
Теплая аномалия накрыла не только Татарстан.
Татарстан уже третий месяц остается в зоне устойчивой теплой аномалии. Температура держится на 5−7 градусов выше климатических показателей, и вместо первого снега республика получает дожди и сырость. По утверждению синоптиков, подобная ситуация характерна не только для Татарстана — тёплая погода доминирует почти по всей европейской части России, не затрагивая лишь северо-восточные территории.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, аномалия настолько сильна, что может побить рекорд 2013 года. По его словам, череда южных циклонов обеспечила уже 160% месячной нормы осадков, что также стало одной из причин нестабильной погоды.
Нынешнюю погодную аномалию Шувалов объясняет южными циклонами, но в конце ноября ожидается смена погодного сценария — республика начнет ощущать казахский антициклон. Тем не менее, даже после его прихода температура будет превышать норму на 1−3 градуса, и до начала второй декады декабря рассчитывать на снег, по оценке Шувалова, не стоит.
Когда ждать первый снег.
В ноябре снег не образовался из-за сохранения положительных температур. Средняя температура месяца оказалась около 3,2 градуса выше нуля, тогда как в климатической норме она должна быть отрицательной — около 2,5 градуса со знаком минус. Шувалов подчеркнул, что и в первые десять дней декабря не стоит надеяться на зимний пейзаж — существенных осадков не ожидается, а температура будет колебаться около нулевых отметок.
Эксперт сказал о тенденции: в последние годы зимы становятся короче: начинаются позже и заканчиваются раньше. Среднемесячные температуры в холодный период растут, и этот тренд, по мнению синоптика, связан с глобальными климатическими изменениями. Особенно заметным рост становится зимой — среднемесячные показатели увеличиваются на два-три градуса.
Метеоролог предсказал «обвал тепла».
Начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь объяснил нынешнюю аномалию чередованием атлантических циклонов и областей повышенного давления. Он отмечал, что в ближайшие дни температура будет превышать норму на 8−9 градусов, а 27−28 ноября столбики термометров поднимаются до отметки в 4−5 градусов выше нуля. По его словам, ожидается так называемый «обвал тепла», однако даже при этом средние температуры будут выше климатической нормы.
Гоголь уточнял, что к 30 ноября температура немного снизится, а погода станет более сухой. В то же время суммарные осадки за месяц уже превысили норму: в первой декаде — на 3−4 градуса по температуре, а осадки лишь слегка превысили обычные значения, во второй — температура была выше нормы на 4−5 градусов, а осадки достигли 125−175%.
Он также прогнозирует, что в ближайшую декаду температура в Казани будет превышать норму на 6−8 градусов из-за продолжения прохождения атлантических циклонов.
Ноябрь близок к рекордному теплу.
Феликс Гоголь напомнил, что самым теплым ноябрем с середины прошлого века считаются показатели 2013 года — 2,3 градуса выше нуля. По его словам, нынешний ноябрь идет «по тому же графику», и ближайшие дни покажут, будет ли установлен новый исторический максимум.
Гидрометцентр прогнозирует, что в период с 1 по 3 декабря в регион придет мощный антициклон, который остановит осадки и слегка охладит воздух. Однако даже в такие дни температурный фон останется выше нормы, а устойчивая снежная линия установится не ранее середины декабря. При этом наблюдения показывают, что стандартная дата снежного покрова в республике — 17 ноября, но в разные годы она отклонялась от 9 октября до конца января.
Гоголь считает, что в ближайшую декаду ожидать формирования устойчивого снежного покрова не стоит, хотя снег всё же должен лечь до Нового года. Он согласен с мнением Шувалова, что климатическая зима наступает все позже, а весеннее тепло приходит раньше — еще одно проявление глобального потепления.
Предварительные прогнозы на зиму.
Согласно предварительным расчетам Гидрометцентра России, предстоящая зима в Татарстане ожидается теплой. Лишь декабрь, по прогнозам, может оказаться чуть холоднее нормы, тогда как январь и февраль, наоборот, будут теплее. При этом декабрьский прогноз еще может быть уточнен.
Нормальная среднемесячная температура декабря — около 8,9 градуса ниже нуля, января — 10,9 со знаком минус, февраля — 10,7 ниже нуля. Фактические показатели могут оказаться заметно выше на фоне общей климатической тенденции последних лет.
Эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец тоже сказал про задержку прихода зимы в Центральную Россию. Он отметил, что зимняя погода остановилась всего в 500 километрах от столицы, и даже в Москве снег, который выпал 26 ноября, растаял уже на следующий день. По его словам, Центральная Россия в ближайшие дни попадет в теплый сектор североатлантического циклона, что обеспечит облачную, мягкую и дождливую погоду.