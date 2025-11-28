Погодная аномалия в Татарстане: превзойдет ли этот ноябрь по теплу рекорд 2013 года?

Гидрометцентр прогнозирует, что в период с 1 по 3 декабря в регион придет мощный антициклон, который остановит осадки и слегка охладит воздух. Однако даже в такие дни температурный фон останется выше нормы, а устойчивая снежная линия установится не ранее середины декабря. При этом наблюдения показывают, что стандартная дата снежного покрова в республике — 17 ноября, но в разные годы она отклонялась от 9 октября до конца января.