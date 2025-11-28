В Воронеже подешевели две марки бензина

Так стоимость литра бензина марки АИ-92 снизилась на 21 копейку и теперь составляет 63 рубля 4 копейки. Цена на АИ-95 снизилась на 16 копеек, теперь его на заправках региона продают по 68 рублей 18 копеек за литр.