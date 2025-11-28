Ричмонд
В Воронеже подешевели две марки бензина

В цене упали АИ-92 и АИ-95.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Воронежстата, в регионе отмечается снижение цен на автомобильное топливо. В частности, это коснулось наиболее популярных марок бензина — АИ-92 и АИ-95.

Так стоимость литра бензина марки АИ-92 снизилась на 21 копейку и теперь составляет 63 рубля 4 копейки. Цена на АИ-95 снизилась на 16 копеек, теперь его на заправках региона продают по 68 рублей 18 копеек за литр.

В то же время литр бензина марки АИ-98 и выше подорожал на 19 копеек и теперь стоит 87 рублей 75 копеек. Дизельное топливо достигло цены в 71 рубля 92 копеек, подорожав на 6 копеек.