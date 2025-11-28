В ТГУ создали оборудование для испытания бензобаков «Автоваза»

По информации ТГУ, разработанная автоматизированная система имитирует условия работы топливного бака при заправке в реальном автомобиле. При этом происходит сбор статистики по необходимым параметрам. «По сути, это мини АЗС, с помощью которой в условиях лаборатории можно безопасно и контролируемо заправлять испытуемый топливный бак бензином и проводить всестороннее исследование его характеристик. Установка позволяет оценить параметры топливного бака при различных условиях эксплуатации автомобиля, а также проверить изделие на соответствие требованиям экологической безопасности», — пояснил автор проекта, инженер НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки» ТГУ Андрей Афанасьев.