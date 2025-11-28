Россиян предупредили о важном нюансе индексации пенсии в 2026 году

Однако при обсуждении и принятии проекта федерального бюджета на 2026−2027 годы эта схема была скорректирована. В независимом профсоюзе «Новый труд» отмечают, что двухэтапная индексация сократилась до одного раза в год. Сейчас пенсии увеличат лишь один раз за год.