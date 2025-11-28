Россиян предупредили о важном нюансе индексации пенсии в 2026 году

Размер повышения составит 7,6%, что соответствует среднему показателю, сообщает ИА DEITA.RU.
В результате перерасчета минимальная фиксированная пенсия для неработающих граждан достигнет 9,5 тысяч рублей. Как пишет РИАМО, изначально планировалось провести повышение пенсий в два этапа — в феврале и апреле 2026 года.
Однако при обсуждении и принятии проекта федерального бюджета на 2026−2027 годы эта схема была скорректирована. В независимом профсоюзе «Новый труд» отмечают, что двухэтапная индексация сократилась до одного раза в год. Сейчас пенсии увеличат лишь один раз за год.
Правительство оставило за собой право на дополнительную индексацию, если фактическая инфляция существенно превысит прогнозируемые значения. В случае значительного роста потребительских цен по итогам года власти обещают провести дополнительное повышение пенсионных выплат. Эта мера — стандартная практика в бюджетном планировании, которая направлена на защиту доходов граждан от непредвиденного роста цен.