В Новосибирской области обновили дорогу Чаны — Погорелка

В Новосибирской области завершили работы по ремонту участка дороги Чаны — Погорелка длиной 1,7 км.

Источник: Минтранс Новосибирской области

Старое щебеночное покрытие заменили на современное асфальтобетонное. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Работы начались в июне 2025 года. Подрядчики укрепили земляное полотно, привели в порядок основание дороги, уложили новый асфальт и установили дорожные знаки.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что местные жители жаловались на плохое состояние дороги. Теперь обновленная дорога улучшит связь с районным центром для жителей более 10 населенных пунктов.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новый выезд на улицу Колонды построили для жителей микрорайона «Аэропорт».