В Новосибирской области обновили дорогу Чаны — Погорелка

Старое щебеночное покрытие заменили на современное асфальтобетонное. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Работы начались в июне 2025 года. Подрядчики укрепили земляное полотно, привели в порядок основание дороги, уложили новый асфальт и установили дорожные знаки.
Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что местные жители жаловались на плохое состояние дороги. Теперь обновленная дорога улучшит связь с районным центром для жителей более 10 населенных пунктов.
