Кто чаще всего заражается ВИЧ в Казахстане: названы гендерные и возрастные категории

«Иногда проявления ВИЧ напоминают ОРВИ, может быть повышенная температура, увеличение лимфатических узлов, общее недомогание. В некоторых случаях инфекция определенное время протекает бессимптомно. Основные пути передачи ВИЧ хорошо известны. К примеру, для Астаны это незащищенные половые контакты, использование нестерильных инструментов, что характерно для потребителей инъекционных наркотиков, вертикальная передача от матери к ребенку во время родов или при грудном вскармливании», — отметил спикер.