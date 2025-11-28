Кто чаще всего заражается ВИЧ в Казахстане: названы гендерные и возрастные категории

По его словам, в 91,5% заражение происходит половым путем, при этом случаев заражения через кровь стало меньше в полтора раза, что обусловлено переходом от инъекционных наркотиков к синтетическим.
«Среди выявленных пациентов 70% составляют мужчины и порядка 30% — женщины. Более 61% случая приходится на возраст 20−39 лет, свыше 65% выявленных — это работающие люди», — сказал Панченко.
Он подчеркнул, что на ранних этапах ВИЧ-инфекция часто не имеет характерных симптомов.
«Иногда проявления ВИЧ напоминают ОРВИ, может быть повышенная температура, увеличение лимфатических узлов, общее недомогание. В некоторых случаях инфекция определенное время протекает бессимптомно. Основные пути передачи ВИЧ хорошо известны. К примеру, для Астаны это незащищенные половые контакты, использование нестерильных инструментов, что характерно для потребителей инъекционных наркотиков, вертикальная передача от матери к ребенку во время родов или при грудном вскармливании», — отметил спикер.
Ранее мы писали, что 10 казахстанцев умерли от СПИДа в 2025 году.