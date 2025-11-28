Ричмонд
Прокуратура взяла на контроль очистку дорог Спасска-Дальнего после снегопада

Надзорное ведомство потребовало от администрации немедленно устранить нарушения и возбудило дело в отношении чиновника.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Приморья отреагировала на жалобы жителей о плохой уборке улиц после снегопада в середине ноября в Спасске-Дальнем. Проверка показала, что дороги не были приведены в безопасное состояние, что создало угрозу для автомобилистов и пешеходов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Работы по приведению дорог в нормативное состояние не проведены: зафиксированы снежный накат, наледь и скользкость на автомобильных дорогах», — говорится в сообщении.

Для исправления ситуации исполняющий обязанности прокурора города направил в администрацию городского округа представление с требованием незамедлительно приступить к ликвидации снежного наката и наледи.

Кроме того, в отношении начальника отдела дорожного хозяйства управления ЖКХ возбуждено дело об административном правонарушении. Чиновнику грозит ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, что недавно снежная непогода в Дальнереченске обернулась для местных властей не просто выговором, а реальным административным делом. Прокуратура Приморья, обнаружив, что дороги после снегопада превратились в каток, привлекла к ответственности лично главу муниципалитета.