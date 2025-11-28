Прокуратура взяла на контроль очистку дорог Спасска-Дальнего после снегопада

Прокуратура Приморья отреагировала на жалобы жителей о плохой уборке улиц после снегопада в середине ноября в Спасске-Дальнем. Проверка показала, что дороги не были приведены в безопасное состояние, что создало угрозу для автомобилистов и пешеходов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.