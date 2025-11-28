Ричмонд
Трое рабочих пострадали из-за ЧП на производстве в Новосибирской области

Трое работников литейного цеха одного из предприятий Бердска Новосибирской области доставлены в больницу после произошедшего на производстве инцидента.

Источник: Российская газета

Как сообщили в региональном главке СК, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

О состоянии пострадавших мужчин информации пока нет. Детали произошедшего также не уточняются.