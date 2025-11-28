Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский рынок за 120 миллионов продают для строительства жилого комплекса

Он располагается в Советском округе.

Источник: Om1 Омск

В Омске в районе Нефтяников выставлен на продажу участок земли под высотную застройку. Участок находится по адресу: пр. Мира, 71, к.3, и имеет площадь 10 тысяч кв. м. Продавец сообщает, что здесь можно построить жилой комплекс, бизнес-центр, логистический центр или спортивный объект, хотя в настоящее время на территории размещается только строительный рынок.

На участке уже есть строение площадью 1 500 кв. м, которое сдаётся в аренду за 900 тысяч рублей в месяц. Земля оснащена всеми центральными коммуникациями: отоплением, электроэнергией, водопроводом и пожарным гидрантом.

Стоимость участка составляет 120 млн рублей.