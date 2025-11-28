Омский рынок за 120 миллионов продают для строительства жилого комплекса

В Омске в районе Нефтяников выставлен на продажу участок земли под высотную застройку. Участок находится по адресу: пр. Мира, 71, к.3, и имеет площадь 10 тысяч кв. м. Продавец сообщает, что здесь можно построить жилой комплекс, бизнес-центр, логистический центр или спортивный объект, хотя в настоящее время на территории размещается только строительный рынок.