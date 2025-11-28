Ричмонд
«Серьезная опасность»: спасатели обратились к туристам, совершающим походы к БАО

Служба спасения ДЧС Алматы обратилась к туристам, которые планируют поход к Большому Алматинскому озеру, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

Спасатели подчеркнули, что многие туристы пытаются сократить путь и идут прямо по трубе, считая это удобным маршрутом. «На самом деле — это серьезная опасность, особенно в зимний период», — подчеркнули в службе спасения. Труба не предназначена для передвижения людей. Поверхность скользкая, наклонная, местами поврежденная.

Спасатели отметили, что рядом есть лестница и туристическая тропа, по которой можно безопасно пройти. «Спасатели службы спасения ежедневно следят за этим участком. В зимний период нарушения фиксируются по 2−3 раза в день, люди продолжают подниматься на трубу, несмотря на предупреждения и очевидный риск», — добавили в ведомстве.