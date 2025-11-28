«Серьезная опасность»: спасатели обратились к туристам, совершающим походы к БАО

Спасатели отметили, что рядом есть лестница и туристическая тропа, по которой можно безопасно пройти. «Спасатели службы спасения ежедневно следят за этим участком. В зимний период нарушения фиксируются по 2−3 раза в день, люди продолжают подниматься на трубу, несмотря на предупреждения и очевидный риск», — добавили в ведомстве.