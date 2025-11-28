На строительство 15 школ в Новосибирской области направят 45 млрд рублей

В Новосибирской области планируют построить 15 новых школ до 2028 года. На эти цели из бюджета направят около 45 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов, средняя стоимость одной школы составит 3 миллиарда рублей. Новые учебные заведения создадут почти 10 тысяч мест для школьников.
Шесть школ построят в Новосибирске уже в следующем году. Их возведут вместо объектов, которые не достроил предыдущий подрядчик.
Всего в ближайшие три года в области планируют построить 110 социальных объектов. Среди них — школы, медицинские учреждения и жилье для льготных категорий граждан. Финансирование всех объектов уже определено.