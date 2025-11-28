Снеговая Падь Владивостока без воды: прокуратура разбирается с аварией

Ранее в этом же районе уже происходили крупные порывы на водопроводных сетях во время перекладки труб: тогда аварии фиксировали в зоне домов № 34 и 36 на улице Адмирала Горшкова, без водоснабжения оставались более 2 тысяч человек, а сроки восстановления несколько раз сдвигались. По итогам провшлых проверок прокуратура выявила нарушения в действиях КГУП «Приморский водоканал» и подрядной организации при организации и проведении работ по перекладке трубопровода в Снеговой Пади, в адрес руководителей вносили представления с требованием устранить выявленные недостатки.