Снеговая Падь Владивостока без воды: прокуратура разбирается с аварией

Прокуратура Приморского края взяла на контроль ликвидацию последствий коммунальной аварии в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке после порыва на сетях холодного водоснабжения возле дома № 32 на улице Адмирала Горшкова, произошедшего днём 28 ноября 2025 года.
Надзорное ведомство организовало проверку по данному факту, сотрудники прокуратуры контролируют ход аварийно‑восстановительных работ и отслеживают, чтобы жителям провели перерасчёт платы за период отсутствия услуги. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, указав, что фактическое восстановление прав граждан и полная ликвидация последствий аварии находятся на постоянном контроле ведомства.
По имеющейся информации, в результате порыва пострадали более 15 тысяч жителей Владивостока: в микрорайоне нарушили подачу холодной воды в десятки многоквартирных домов, расположенных в Снеговой Пади, включая дома по улице Адмирала Горшкова № 32, 34, 36 и 38.
В публикациях уточняется, что после повреждения трубопровода на стройплощадке или при проведении ремонтных работ образовался мощный фонтан воды, из-за чего двор и прилегающая территория оказались затоплены, а на место выехали аварийные бригады КГУП «Приморский водоканал» и другие службы для локализации утечки и начала ремонта.
Telegram‑каналы, освещающие ситуацию в городе, опубликовали фото и видеозаписи, на которых видно струю воды высотой до 4−5 этажей и залитые дворы возле дома № 32. В комментариях местные жители пишут о резком падении давления или полном отсутствии холодной воды в квартирах, жалуются на очередное крупное отключение в микрорайоне и обсуждают связь аварии с проводившимися ранее работами по замене трубопровода.
Ранее в этом же районе уже происходили крупные порывы на водопроводных сетях во время перекладки труб: тогда аварии фиксировали в зоне домов № 34 и 36 на улице Адмирала Горшкова, без водоснабжения оставались более 2 тысяч человек, а сроки восстановления несколько раз сдвигались. По итогам провшлых проверок прокуратура выявила нарушения в действиях КГУП «Приморский водоканал» и подрядной организации при организации и проведении работ по перекладке трубопровода в Снеговой Пади, в адрес руководителей вносили представления с требованием устранить выявленные недостатки.