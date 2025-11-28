В Омске подорожали беляши у Политеха

Знаменитая омская беляшная подняла цены. Теперь основная линейка продукции — беляши, чебуреки, сосиски в тесте и корндоги — обойдутся уже не в 45, а в 50 рублей за штуку. Произошло это ещё два месяца назад.
Напомним, что о грядущем росте цен владелец сети беляшных, Виктор Зятиков, говорил ещё в августе. В разговоре с порталом Om1 Омск предприниматель рассказал, что причиной стал рост коммунальных услуг и прочих расходов, от которых зависит себестоимость фастфуда:
«Видели, сколько раз за месяц топливо подорожало? Довольно много раз. Всё дорожает: топливо, сырьё, электроэнергия…».
Напомним, что «политеховский» беляш считается одним из неофициальных символов Омска. Его пробовали, в частности, мэр, вице-губернатор, известная телеведущая, легендарный нападающий и целая команда иногородних айтишников.