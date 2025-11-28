Челябинская область попала в десятку регионов с высокой заболеваемостью ВИЧ

Челябинская область попала в первую десятку российских регионов по уровню пораженности ВИЧ-инфекцией. Санитарные врачи оценивают эпидемиологическую ситуацию на Южном Урале как напряженную. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты отметили, что у текущей ситуации с ВИЧ есть несколько особенностей. Во-первых, инфекция чаще всего передается половым путем при гетеросексуальных контактах (на иные и заражение через иглы при употреблении наркотиков приходится всего 3% случаев). Много инфицированных среди социально благополучных и имеющих постоянного сексуального партнера. Растет заболеваемость ВИЧ среди работающих.
А еще ВИЧ чаще стали заражаться молодые женщины. Причем они могут даже не догадываться об инфекции. Есть случаи, когда беременные по неведению не пользовались терапией, которая позволяет защитить от заражения будущего ребенка.
— Сегодня ВИЧ-инфекция перестала быть болезнью группы риска. Социальный статус, возраст и внешность человека не могут свидетельствовать о наличии или отсутствии у него ВИЧ-инфекции. Заболевание может длительно протекать без клинических проявлений, — заключили в Роспотребнадзоре.