Челябинская область попала в десятку регионов с высокой заболеваемостью ВИЧ

Специалисты отметили, что у текущей ситуации с ВИЧ есть несколько особенностей. Во-первых, инфекция чаще всего передается половым путем при гетеросексуальных контактах (на иные и заражение через иглы при употреблении наркотиков приходится всего 3% случаев). Много инфицированных среди социально благополучных и имеющих постоянного сексуального партнера. Растет заболеваемость ВИЧ среди работающих.