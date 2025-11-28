Отец рэпера Macan сообщил, что сын отправился на военную службу

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отец рэпера Macan (Андрея Косолапова) Кирилл Косолапов сообщил РИА Новости, что его сын отправился на военную службу в пятницу.
«Уже отправился», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, явился ли рэпер в военкомат в пятницу и когда он отправится служить.
Как передавал корреспондент РИА Новости, с раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также с 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan.
Macan в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что будет служить в армии. Утром 15 октября журналисты ждали его около сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, однако он там не появился. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.