Известный башкирский композитор Роза Сахаутдинова умерла в Уфе

Роза Сахаутдинова имела звания народной артистки Башкортостана и заслуженного деятеля искусств как республики, так и России. Она была кавалером ордена Салавата Юлаева, лауреатом премий имени Акмуллы и Гарипова, а также состояла в Союзе композиторов России и Башкирии.