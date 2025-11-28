Ричмонд
Известный башкирский композитор Роза Сахаутдинова умерла в Уфе

Ушла из жизни башкирский композитор Роза Сахаутдинова.

В Уфе на 89-м году жизни скончалась Роза Сахаутдинова, знаменитый башкирский композитор. Ее творческое наследие огромно: за годы работы она создала около 700 музыкальных произведений. Многие ее песни, ставшие настоящими хитами, исполняли популярные артисты, и некоторые по праву считаются народными.

Роза Сахаутдинова имела звания народной артистки Башкортостана и заслуженного деятеля искусств как республики, так и России. Она была кавалером ордена Салавата Юлаева, лауреатом премий имени Акмуллы и Гарипова, а также состояла в Союзе композиторов России и Башкирии.

Как сообщили в министерстве культуры, прощание с композитором пройдет сегодня, 28 ноября, в Башкирской государственной филармонии. Похоронят Розу Сахаутдинову в Чекмагушевском районе, откуда была родом ее мать.