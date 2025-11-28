Госдума может рассмотреть проект о крестах в описании герба в декабре

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Госдума может в декабре рассмотреть в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения профильного комитета по госстроительству и законодательству, документ доступен в думской электронной базе.
«Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение: включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2025 года (декабрь) в части программы законопроектной работы комитета», — сказано в документе.
Авторами инициативы выступили 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как отмечал ранее Володин, герб России — это один из символов государственности, необходимо сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения.
Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». Законопроектом предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».