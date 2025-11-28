Психолог Ермолаева: крупный выигрыш в лотерею может привести к депрессии

Еще один важный момент — использование лотереи как способа ухода от проблем и плохого настроения. Если человек прибегает к ней, чтобы отвлечься от трудностей, это также может быть признаком зависимости. Еще один звоночек появляется, когда человек начинает скрывать факт игры в лотерею от близких или скрывает от них то, сколько денег уходит на игру. Кроме того, мы можем провести параллель с казино: если человек пытается отыграть потерянные деньги или играет до тех пор, пока не выиграет, это тоже может говорить о проблеме.