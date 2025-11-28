В Волгоградской области назвали районы с самыми большими долгами за свет

Компания уже принимает меры для взыскания задолженности. В отношении злостных неплательщиков применяется крайняя мера — приостановка подачи электроэнергии. Отключения проходят регулярно и продолжатся до конца года. Чтобы не встречать новогодние праздники в темноте, жителям рекомендуется погасить долги в ближайшее время. Уточнить информацию можно в сбытовых участках компании, которые есть в каждом районе.