Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области назвали районы с самыми большими долгами за свет

Общая задолженность жителей региона перед энергетиками превысила 620 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области составлен рейтинг районов по числу должников за электроэнергию. По данным компании «Волгоградэнергосбыт», общая сумма просроченной задолженности жителей региона достигла почти 622 миллионов рублей. В списках неплательщиков оказались 130 769 потребителей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на компанию.

Наибольшее число должников зафиксировано в крупных городах — Волгограде и Волжском. В антирейтинг также попали Ленинский, Среднеахтубинский, Палласовский и Городищенский районы.

Энергетики напоминают, что система оплаты построена на доверии: сначала потребители получают услугу, а затем ее оплачивают. Однако некоторые клиенты злоупотребляют этим, накапливая долги. Цепочка неплатежей создает риски для всей энергосистемы, влияя на надежность и качество снабжения электричеством всего региона.

Компания уже принимает меры для взыскания задолженности. В отношении злостных неплательщиков применяется крайняя мера — приостановка подачи электроэнергии. Отключения проходят регулярно и продолжатся до конца года. Чтобы не встречать новогодние праздники в темноте, жителям рекомендуется погасить долги в ближайшее время. Уточнить информацию можно в сбытовых участках компании, которые есть в каждом районе.