В Волгоградской области назвали районы с самыми большими долгами за свет

В Волгоградской области составлен рейтинг районов по числу должников за электроэнергию. По данным компании «Волгоградэнергосбыт», общая сумма просроченной задолженности жителей региона достигла почти 622 миллионов рублей. В списках неплательщиков оказались 130 769 потребителей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на компанию.
Энергетики напоминают, что система оплаты построена на доверии: сначала потребители получают услугу, а затем ее оплачивают. Однако некоторые клиенты злоупотребляют этим, накапливая долги. Цепочка неплатежей создает риски для всей энергосистемы, влияя на надежность и качество снабжения электричеством всего региона.
Компания уже принимает меры для взыскания задолженности. В отношении злостных неплательщиков применяется крайняя мера — приостановка подачи электроэнергии. Отключения проходят регулярно и продолжатся до конца года. Чтобы не встречать новогодние праздники в темноте, жителям рекомендуется погасить долги в ближайшее время. Уточнить информацию можно в сбытовых участках компании, которые есть в каждом районе.