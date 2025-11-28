В Перми установили новые правила уборки снега и наледи

Глава Перми сообщил о новых правилах зимнего содержания улиц города. Они включили конкретные сроки для уборки снега и наледи.
Работу по содержанию общественных мест в нормативном порядке возложили на МКУ «Пермблагоустройство». В их число вошли тротуары, дороги, парки и скверы. Придомовые территории и крыши жилых домов продолжат обслуживать управляющие организации.
На устранение зимней скользкости для дворовых территорий, используемых для прохода или проезда, городские власти отвели три часа. Четыре часа потребуется для уборки мест общего пользования. Снег толщиной более 30 см, сосульки и наледь теперь требуется убирать в течение трех дней. Снег предстоит вывозить на специальные полигоны в течение 12 дней после уборки территории, используемой для прохода или проезда.
Контролем займутся районные администрации. Горожанам в случае обнаружения нарушений сроков уборки следует по телефонам: