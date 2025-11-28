В Перми установили новые правила уборки снега и наледи

На устранение зимней скользкости для дворовых территорий, используемых для прохода или проезда, городские власти отвели три часа. Четыре часа потребуется для уборки мест общего пользования. Снег толщиной более 30 см, сосульки и наледь теперь требуется убирать в течение трех дней. Снег предстоит вывозить на специальные полигоны в течение 12 дней после уборки территории, используемой для прохода или проезда.