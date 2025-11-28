В Чапаевске Самарской области благоустроили сквер у храма

Проект благоустройства территории у памятника архитектуры федерального значения стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Там специалисты установили игровую площадку из экологичных материалов. Для комфортного пребывания в вечернее время в сквере смонтировали разноуровневое освещение, ее сделали даже в брусчатке. Также на пространстве появились новые тротуары и пешеходные дорожки.