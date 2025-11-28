В Чапаевске Самарской области благоустроили сквер у храма

Новый сквер появился в городе Чапаевске Самарской области рядом с храмом Сергия Радонежского. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Проект благоустройства территории у памятника архитектуры федерального значения стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Там специалисты установили игровую площадку из экологичных материалов. Для комфортного пребывания в вечернее время в сквере смонтировали разноуровневое освещение, ее сделали даже в брусчатке. Также на пространстве появились новые тротуары и пешеходные дорожки.
В сквере обустроили библиотечный павильон, аптекарский огород, летную террасу с фотозоной и свадебный сад. По всей территории установили скамейки и садовые диваны для отдыха. Архитекторы спроектировали сквер так, чтобы храм был виден из любой его точки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.