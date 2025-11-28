В России предложили новую систему набора трудовых мигрантов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В России могут запустить эксперимент по целевому набору мигрантов, пишет «Коммерсант».
Так, ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу после приезда.
«Целевые показатели для такой модели пока неизвестны, но, судя по высказываниям представителей МВД, они считают возможным перевести на нее существенную часть потока рабочей силы из-за рубежа», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что до мая 2026 года ведомства должны подготовить соответствующий проект закона, а к декабрю планируется запуск информационной системы и мобильного приложения для иностранных работников.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что надо сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян, а приезжающие в Россию были готовы к жизни в российской среде.