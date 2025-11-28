Глава Нацбанка ответил, ожидать ли падения тенге в 2026 году после повышения НДС

«Что касается внешних факторов, в принципе макросреда сильно для нас не поменяется. $60 [прим. за баррель нефти] закладывает правительство, и мы учитываем это как ключевой фактор прогноза. Каких-то дополнительных значительных изменений мы также не видим, соответственно, каких-либо резких движений по курсу мы точно не предполагаем», — сказал Сулейменов.