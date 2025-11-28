Ричмонд
Глава Нацбанка ответил, ожидать ли падения тенге в 2026 году после повышения НДС

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что грядущее повышение НДС не окажет значительного влияния на курс тенге и резких колебаний в 2026 году не ожидается.

Источник: Курсив

Выступая на брифинге Нацбанка о решении по базовой ставке, Сулейменов отметил, что, с одной стороны, спрос на импортируемые товары растет в связи с грядущим повышением НДС, и импортеры поддерживают высокий спрос на доллары.

С другой стороны, после повышения базовой ставки до 18% Нацбанк сделал более привлекательными тенговые инструменты для международных инвесторов. Они скупают ценные бумаги, номинированные в тенге, принося в экономику доллары. Это и является причиной текущего укрепления нацвалюты, пояснил Сулейменов.

Отметим, что торги на Казахстанской фондовой биржи 27 ноября завершились на отметке 516,2 тенге за доллар.

Комментируя влияние роста НДС на курс доллара в 2026 году, председатель Нацбанка подчеркнул, что курс тенге по большей части связан с внешними факторами.

Он отметил, что влияние повышения цен на тенге, безусловно, будет, но большая часть эффекта от роста НДС уже учтена, так как цены повышались заранее.

«Что касается внешних факторов, в принципе макросреда сильно для нас не поменяется. $60 [прим. за баррель нефти] закладывает правительство, и мы учитываем это как ключевой фактор прогноза. Каких-то дополнительных значительных изменений мы также не видим, соответственно, каких-либо резких движений по курсу мы точно не предполагаем», — сказал Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка сообщал, что текущее укрепление тенге связано с низким спросом на доллары на валютном рынке. По его словам, в ближайшее время оснований для ослабления национальной валюты нет.